Allerta meteo a Ischia | “Via dalla case in zona rossa | andate negli alberghi”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’sull’Italia continua. Coinvolte 10 regioni. Ma è soprattuttoa essere di nuovo in pericolo, due settimane dopo il nubifragio che ha innescato la frana mortale a Casamicciola. Sarà tutto il Centro-Sud a doversi mettere in allarme per il fine settimana e in particolare per la giornata di sabato 10 dicembre. L’avviso della Protezione Civile riguarda però anche la Toscana. La frana del 26 novembre ha devastato Casamicciola auccidendo 12 persone e sterminando famiglie intere. Foto Twitter @ptvtelenostraAè scattata l’. Le abbondanti piogge potrebbero provocare nuove frane nelladi Casamicciola, ha detto Italo Giulivo, capo della Protezione civile della Campania. “Piogge come quelle previste, se si ...