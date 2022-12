X Municipio | Mantuano Comitato 500 | “Blocchi di cemento chiudono il parcheggio in fondo a via Usellini Chi sono i responsabili?”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ostia – “Unchiuso senza motivo, dall’oggi al domani: questa la segnalazione che arriva da un residente riguardo ilina via, angolo via Panerai. Senza un apparente motivo, infatti, davanti all’ingresso delstati posti duedi, che nel’accesso”. Così, in una nota stampa, Luca, già consigliere e vice capogruppo della Lega e portavoce del500. Considerando che vanno contro le norme di sicurezza, ildeve intervenire affinché vengano rimossi. Privare la cittadinanza di un, senza spiegarne la motivazione, è ridicolo. Chii ...

Ostia Newsgo

...alla Regione Lazio la richiesta di stato di calamità per Ostia e tutto il litorale del X. ... Così, in una nota, Luca, portavoce del Comitato 500 e già consigliere e vice capogruppo ......alla Regione Lazio la richiesta di stato di calamità per Ostia e tutto il litorale del X. ... Così, in una nota, Luca, portavoce del Comitato 500 e già consigliere e vice capogruppo ... X Municipio, Mantuano (Comitato 500): "Raddoppiare via di Acilia e illuminare via Usellini" "Un pericolo per la sicurezza dei pedoni ma anche delle automobili, visto che l'erba spunta anche dall'asfalto" ...Mantuano: 'Il X Municipio deve intervenire al più presto: le famiglie che abitano nello stabile comunale, circa una decina, hanno bisogno di questo servizi' ...