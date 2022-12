X Factor 2022 finale | eliminati | chi è stato eliminato oggi?

... Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi e Tropea si affrontano sul palco del Mediolanum Forum di Assago con il sogno di diventare il prossimo vincitore di XItalia. Ospiti Pinguini Tattici ...Saranno i Santi Francesi , i Tropea , Beatrice Quinta e Linda a contendersi stasera il titolo di vincitore dell'edizionedi X, un concorrente per ognuno dei quattro giudici, rispettivamente Rkomi , Ambra , Dargen D'Amico e Fedez . Una serata, come da tradizione, in diretta dal Forum D'Assago di Milano , e ...Saranno loro a gareggiare su uno dei più importanti palchi per la musica in Italia, l’ambitissimo Mediolanum Forum di Assago, per l’ultimo scontro di questa edizione. La serata sarà divisa in 3 manche ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...