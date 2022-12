Ursula e Mattarella santificano Monti | “È uno statista” Ma di che?

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ascolto la Zuppa di Porro di oggi e la sua intuizione sull’osanna ain quanto capo supremo,tiene a bada la barbara Meloni, me ne accende un’altra: i 92 minuti di applausi rituali alla Scala erano diversi dagli anni scorsi, nel 2021, per dire, c’era l’autocompiacimento, tronfio, cafone, della élite, bravo presidente,li tieni tutti segregati questi straccioni, questa plebe indegna di noi,ghettizzi i “novax”,poi erano, semplicemente, tutti quellinon si riconoscevano nel potere di sinistra,non avrebbero votato i Sumahoro e le altre figure di cartone del presepe postcomunista, sempre un po’ comunista. Ma la plebe ha scelto e adesso l’ovazione ha undi grottesco, di disperato: ballano sul Titanic di una fine ...

... sul palco istituzionale, c erano anche la presidente della Commissione Europeavon der ... oltre ovviamente al presidente della Repubblica Sergio, che è stato accolto da un ...Tra Commissione Ue e governo italiano c'è un ' dialogo eccellente ' per l'attuazione del Pnrr . È quanto emerso a margine del colloquio bilaterale tra Sergiovon der Leyen , nel corso del pranzo offerto dal presidente nella Prefettura di Milano. Da parte italiana, si apprende, è stata ricordata la necessità di predisporre i necessari ...Le polemiche per la scelta di un'opera russa sono state dissipate con una grande interpretazione del Boris Godunov, applaudita da un palco reale con «due delle donne più potenti del mondo» ...Mentre il corteo delle istituzioni lascia la Scala, tutti restano bloccati nel foyer in attesa di poter raggiungere le rispettive destinazioni per cena. L'appuntamento più ambito è come sempre l'after ...