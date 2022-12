Traffico Roma del 08-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Luceverdemai trovati dalla redazione Buongiornomomento sulle principali arterie cittadine e soprattutto a ridosso delle grandi aree commerciali sul Raccordo Anulare rallentamenti di vendita in carreggiata interna tra la Flaminia il bivio con laa Firenze però però sulla A1Firenze da segnalare un incidente tra Ponzanono Soratte Magliano Sabina Attenzione ci sono oltre 6 km di coda in direzione di Firenze un incidente registrato al momento dalla polizia locale a Casalpalocco via del Canale della Lingua Ci sono code nelle due direzioni raccomandiamo tutte le attenzioni del caso urgenti lavori di potatura stanno ancora interessando la Nomentana la strada è chiusa all’altezza di via di Casal Boccone deviazioni locali sono già scattati al centro alcuni provvedimenti relativi ...