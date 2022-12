(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ildell', concepito per anticipare di 6 - 9 mesi le tendenze economiche future, continua ad indicare un "rallentamento della" in gran parte delle grandi economie mondiali, ...

Il Sole 24 ORE

Ildell', concepito per anticipare di 6 - 9 mesi le tendenze economiche future, continua ad indicare un "rallentamento della crescita" in gran parte delle grandi economie mondiali, Italia ...L'segnala infatti un nuovo calo mensile delnel mese di ottobre ( - 0,17%). Nella zona euro il ribasso è più sostenuto ( - 0,24%), soprattutto in Italia ( - 0,33%) e Germania ( - 0,... Ocse: superindice conferma flessione crescita, Italia inclusa "Come nei mesi precedenti - prosegue l'Ocse - questi sviluppi possono principalmente attribuirsi ad una elevata inflazione e ad un aumento dei tassi di interesse". (ANSA) ...Il superindice dell’Ocse, concepito per anticipare di 6-9 mesi le tendenze economiche future, continua ad indicare un “rallentamento della crescita” in gran parte delle grandi economie mondiali, ...