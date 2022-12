La lite nel locale finisce a coltellate ma nessuno interviene | sospesa la licenza

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Formia.laper sette giorni al titolare dell’esercizio commerciale “Perla Negra”. Il provvedimento è stato emesso ieri dal Questore di Latina a seguito del grave episodio che si è verificato lo scorso 4 dicembre. In questa circostanza, un giovane avventore delè stato accoltellato nella vicina piazza Tommaso Testa. La, che poi è finita a, sarebbe stata scatenata all’interno delper mutili motivi. Ad assistere alla scena anche numerosi avventori. A seguito dei fatti, tuttavia, nessun addetto ha segnalata la vicenda alle autorità. Omicidio a Formia, Romeo forse accoltellato a morte per aver cercato di difendere l’amico La(per futili motivi) iniziata nelGli accertamenti delle forze dell’ordine ...

... in un ristorante romano, ci sarebbe stata unatra lo storico capitano della Roma e la bionda ... Foto: Diva e Donna Aria di crisi Sarebbe molto strano crederci visto che il traslocoloro nido ...Nuovo colpo di scenatriangolo amoroso tra Wanda Nara, Mauro Icardi e L - Gante . Come riportano i media sudamericani,...- Gante ha parlato senza filtri del suo rapporto con Wanda Nara e della...Francesco Totti e Noemi Bocchi sono pronti a compiere il grande passo: la convivenza. La casa a Roma Nord è pronta e i mobili stanno per essere consegnati. Insomma sembra che tra i due ...Gli agenti delle Volanti di Lecce hanno arrestato ieri sera, in flagranza di reato, un cittadino georgiano, B.M., 24 anni, per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale ...