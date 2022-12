(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’ex capitano del, Marek, si racconta in un’intervista rilasciata ai canali del club di De Laurentiis.parla del suo rapporto con. «per me è la mia seconda casa. Sono slovacco, ma per 12 anni ho vissuto un grandissimo. In Turchia mi sto trovando benissimo, ho vinto il primo campionato della mia carriera, il club non vinceva da 38 anni e le feste sono state straordinarie. Ho vissuto un grandissimo anno». Adviene chiesto se sente ancora qualcuno dei vecchi compagni di quando era al. «Dei miei ex compagni qualcuno lo sento. Non sono uno che gli scrive tutte le settimane, ma quando è il giorno del loro compleanno o il momento di congratularmi con uno di loro gli scrivo volentieri». Sul ...

IlNapolista

... io ricordo Allan - Jorginho -che era davvero un grande centrocampo...". Più forte questo o quello lì "Eh, è davvero difficile, perchésono buoni giocatori. Io ero davvero un fan di ...Il calcio è da sempre una panacea per far star buoni e calmi. Lo Stato lo sa, ma lo ignora. ... Il patron azzurro ha parlato anche di Marek: 'è un'icona del Napoli, poi rappresenta ... Hamsik: «Tutti seguono e invidiano il Napoli. Lobotka Senza di lui la squadra non gira» - ilNapolista Marek Hamsik si è raccontato in una bellissima intervista ai canali ufficiali del Napoli: "Napoli per me è una seconda casa. Sono slovacco ma ho vissuto lì per 12 anni. In Turchia mi sto trovando beni ...Roberto Sosa ha rilasciato delle dichiarazioni a TeleA e ha parlato del possibile futuro da dirigente di Marek Hamsik ...