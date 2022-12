Gazzetta – Renzi annuncia | ‘L’emiro del Qatar tifa Lazio’ E i tifosi si scatenano | ‘Comprala’

(Di giovedì 8 dicembre 2022) 2022-12-06 23:41:37Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla: In un’intervista a Tv Play l’ex premier rivela la passione per i biancocelesti di Al Thani. Poi dice: “Basta soldi dello Stato alle società di calcio che devono imparare a gestire i bilanci” Il web già si è scatenato. Ad accenderlo ci ha pensato Matteo. Il politico, in un’intervista rilasciata a Tv Play, ha infatti rivelato che “Al Thani, emiro e capo dele proprietario del Paris Saint-Germain, è unssimo della Lazio”. Curioso, ma a spiegare il perché delle sue simpatie biancocelesti ci ha pensato proprio: “Lui è degli anni 80 e nel 2000 ha visto vincere lo scudetto ai biancocelesti. Gli feci avere la maglia, chiesta a Lotito tra l’altro. Ogni anno ...

La Gazzetta dello Sport

