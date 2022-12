Filippo Cogliandro | ' Non voglio essere un simbolo dell' antimafia ma un esempio per i giovani'

Tempo Stretto

Tutti lo chiamano "lo chef della legalità", ma, 53 anni originario di Lazzaro (Reggio Calabria), si considera semplicemente ...Il Presidente del Bocale Admo Calcio Pippo, prestigiosa squadra di eccellenza del nostro territorio, insieme con l'associazione di ... Il Presidente Don Milani Dr PollifroniArticoli ... Lo chef Filippo Cogliandro arriva in Gambia per costruire un “ponte” Il Natale da sempre è amore che ti avvolge e circonda. E quale modo migliore di accogliere le festività natalizie se non con un evento a misura di famiglia e all’insegna del divertimento e della solid ...Appuntamento al ristorante L’A Gourmet l’Accademia, ecco come partecipare. Il ricavato dell'evento andrà in beneficenza al progetto 'Corredino sospeso' ...