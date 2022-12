Emendamento Lotito | Renzi punge | “I club di Serie A devono smetterla!”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Matteo, senatore e leader di Italia Viva, è intervenuto a Tutti Convocati, lo show sportivo di Radio 24 per parlare dei modelli di gestione e del modo in cui operano le società di calcio nel nostro paese. Nei giorno scorsi il presidente della Lazio,, aveva proposto unche prevede la rateizzazione in cinque anni delle tasse delle società sportive, senza sanzioni. Nel dettaglio, questa proposta prevede di posticipare i debiti Irpef e Inps delle società sportive sospesi per tutto il 2022 a causa della pandemia. Foto: Getty, piuttosto contrariato, risponde così: “C’era unvoluto dache è senatore e presidente della Lazio che recava firma di tutti i ...

Queste le sue parole: 'C'era un voluto da, non semplicemente presidente Lazio ma anche Senatore, che recava la firma non solo di ma di tutti i partiti, di maggioranza ed ..."Siamo contrari", dice Abodi, che fa riferimento all'equa competizione e a ragioni d'opportunità: "Saremmo male interpretati dall'opinione pubblica". Ma il ministro dello Sport lavora all'emendamento ...