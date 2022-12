Domeniche bestiali – “Complimenti davvero signore | lei è davvero un arbitro scandaloso” | pacca sulla spalla e 4 giornate di squalifica

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Fuoco. Già, cosa c’è di più casereccio di un bel focolare acceso, specie di queste tempi? Il problema come sempre è quando elementi del genere travalicano il significato originario e prendono deviazioni tipo quelle di un rinvio di uno stopper di Terza Categoria a liberare l’area. Esempio: il fuoco di un caminetto è sì amichevole, ma il fuoco amico è un’altra cosa. O il fuoco dell’amore, che a volte può diventare fastidioso. E poi il fuoco dell’ira, che può affumicare e dunque offuscare la mente quando si vogliono mettere in atto sofisticati stratagemmi. E il fuoco dell’ironia, troppo spesso non apprezzato., SEI IL PEGGIORE Un po’ di ironia, suvvia. Tra tantatà non ci sta affatto male. Ma non deve pensarla allo stesso modo l’che ha incontrato Daniel Barcella del Cenate Sotto (Prima Categoria Lombardia), ...

Il Fatto Quotidiano

Però in tempi di mega centri commercialiquasi sta dalla parte della bancarella: pochi fronzoli, parecchio disordine ma roba saporita . Quasi, perché forse non è propriamente la ...E nonostante per il calcio dilettantistico sia molto più adatta la versione parodia di Tony Tammaro " Mio fratello fuma a scrock ", in questo episodio diè calzante la versione ... Domeniche bestiali – “Complimenti davvero signore, lei è davvero un arbitro scandaloso”:… Domeniche Bestiali – Il mini market del pallone offre di tutto: uova per il migliore in campo, ombrelli per l'arbitro, perfino Tampax ai Mondiali ...Dopo il successo al Regio, prosegue il viaggio con cinque nuove scene realizzate appositamente al Due (2, 3 e 4 dicembre) e al Teatro Municipale Valli di ...