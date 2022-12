Traffico Roma del 07-12-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazioneincolonnato sullaNapoli tra il video della 24 e Valmontone verso Napoli con te anche sulla diffamazione sud dellaNapoli a partire dalla barriera diSud ea tratti sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra laFiumicino e via Tuscolana interna Ci sono code tra Trionfale Salaria 3 Settebagni Prenestinaincolonnato sulla tangenziale est e tra la galleria Giovanni XXIII via Salaria direzione San Giovanni più avanti Ci sono code nelle due direzioni nel tratto compreso tra viale Castrense lo svincolo per laL’Aquila sullaFiumicino Ci sono code tra via della Magliana a via del Cappellaccio verso l’Eur sera poi sulla Pontina dalla ...