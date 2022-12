Tom Pidcock ha svelato il suo calendario completo di ciclocross

Mentre il campione del mondo in carica(Ineos - Grenadiers) ha chiuso all'ottavo posto. 'Sto entrando nel ritmo del cross', ha detto Van der Poel. 'Peccato che adesso debba andare in ...ha vinto la quarta prova del Superprestige, il prestigioso circuito internazionale di ciclocross. Il britannico si è imposto sul tracciato di Boom. Ci si attendeva un pirotecnico duello ...Archiviata la spettacolare tappa di Anversa, la Coppa del Mondo di Ciclocross è pronta per sbarcare per la prima volta nella storia nella capitale irlandese, Dublino. Nono appuntamento per la massima ...Se nel prossimo futuro potrà esserci un terzo incomodo tra i fenomeni del mondo nuovo del ciclismo, allora quel posto potrebbe essere conteso anche da Thomas Pidcock. Terzo incomodo perchè Remco Evene ...