Scontro fra tre auto e un camion in autostrada | 5 persone coinvolte

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dalmine. Sono cinque ledell’incidente avvenuto poco prima delle 13 di mercoledì (dicembre) lungo l’strada A4, all’altezza di Dalmine. Nello, che si è verificato in direzione di Venezia, sono rimastetrevetture e un mezzo pesante. Nessuna delleè rimasta ferita in modo grave. Solo due sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto cinque ambulanze e un’medica, oltre ai Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine che hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.