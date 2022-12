Multe false sulle auto | l' ultima truffa a Napoli E il Comune avverte | ' Se c' è questo Iban non pagate'

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La nuova trovata messa in atto aricorda molto un film di Totò e il fido Nino Taranto. Questa volta, però, non c'è da vendere la Fontana di Trevi, ma da apporredelle semplici

Le, in questi giorni, stanno comparendo in diverse zone della città. Da qui l' appello della polizia municipale: state attenti. Ad oggi sono sette i cittadini che hanno scoperto di ...Sono in corso accertamenti e verifiche sul codice Iban indicato sullee si è risaliti all'istituto bancario di riferimento. L'obiettivo è quello di porre sotto sequestro il conto corrente ...La nuova trovata messa in atto a Napoli ricorda molto un film di Totò e il fido Nino Taranto. Questa volta, però, non c'è da vendere la Fontana di Trevi, ma da ...NAPOLI. È in corso un inedito tentativo di truffa ai danni dei cittadini residenti nel Comune di Napoli: è stato, infatti, segnalato dal Servizio gestione sanzioni… Leggi ...