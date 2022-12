Manovra | Governo ai sindacati “Nessun lassismo sull’evasione fiscale”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma (ITALPRESS) – Secondo quanto si apprende dall’incontro tra ie ilc’è stato uno scambio aperto su tutti i temi affrontati, con proposte che sono state definite sensate.“Spero di poter fare qualcosa di più e se non sarà possibile adesso ci inizieremo a lavorare dai prossimi Consigli dei ministri nel più breve tempo possibile”, ha detto il premier Giorgia Meloni ai segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pierpaolo Bombardieri e Paolo Capone, durante l’incontro a Palazzo Chigi al quale hanno partecipato anche i ministri Giancarlo Giorgetti, Paolo Zangrillo, Marina Calderone e Adolfo Urso.“Spetta alla possibilità di fare delle scelte, se mettessimo in fila tutte le richieste non ci sarebbero le risorse per fare tutto”, ha continuato Meloni. Tra i temi su cui c’è stata ...