La voce di don Giussani ci interroga tutti sulle questioni più vere

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) "Professore, mi scusi, è perfettamente inutile che lei entri in classe per insegnare religione, perché fede e ragione non sono compatibili e dunque non se ne può parlare. Lui appoggiò la borsa sulla cattedra, e con calma rispose soltanto: “Ma che cos’è la fede? Cos’è, la ragione?”. Per tutta la vita, ogni volta che riprendeva dall’inizio il problema della razionalità del cristianesimo, don Luigiricordava quel primo dialogo all’inizio di quella prima ora di lezione al liceo Berchet, nel 1954, il liceo dei rampolli della borghesia laica milanese. E ricordava l’effetto di quella sua contro-domanda: “Silenzio, nessuna risposta”. Per definire la fede, per definire la ragione, occorre possedere un metodo e delle categorie per riconoscerne l’essenza, aggiungeva. Ma il più delle volte chi parla di questi temi, magari soltanto per liquidarli in fretta, quel metodo non ...