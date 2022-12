Fanpage.it

Previsto anche un bonusper i primi 3 anni di vita dei bambini. Assegno unico universale: aumenti del 50% . I numeri dell'assegno unico . Il nodo Isee . Confermata la maggiorazione in caso di ...OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 DICEMBRE 2022 Oroscopo del giorno: Sei destinato ad essere eccitato mentre la Luna Piena si fonde con il guerriero Marte nel tuo segno. Ti sembrerà di ... Arriva la Luna Piena in Gemelli l'8 dicembre 2022: prepariamoci a sputare il rospo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...“Lando è un leone, ma vogliono continuare a farlo tacere”: questa la denuncia lanciata a mezzo social dalla compagna di Buzzanca: ...