Firenze | al Tepidarium del Roster torna i Christmas Bazaar organizzato da AILO

Il mercato tornerà quindi nel prestigioso, dopo l'ultima edizione svoltasi nel 2019. Si tratta della fiera natalizia più antica di, organizzata da signore di diverse nazionalità ...CHRISTMAS BAZAAR 2022 46a edizionedel Giardino dell'Orticoltura Via Bolognese 17AVia Vittorio Emanuele II, 4 ORARIO mercoledì 7 dicembre (15.00 - 18.00) giovedì 8 dicembre (10.00 ...Abiti e accessori vintage, bigiotteria, bric-à-brac, libri, decorazioni natalizie, lotteria e molto altro Abiti e accessori vintage, bigiotteria, bric-à-brac, libri, decorazioni natalizie, lotteria e ...La 46a edizione del CHRISTMAS BAZAAR, organizzata da AILO - The American International League of Florence ODV con il Patrocinio del Comune di Firenze, si svolgerà mercoledì 7 dicembre (dalle 15.00 all ...