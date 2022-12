Cipriani | “Il vero motivo per cui alcuni gieffini e Signorini non erano al mio matrimonio”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Aldi Alessandro Rossi e Francescac’moltidel GF Vip 6, da Raffaella Fico, le Selassié, Giucas Casella, Aldo Montano, Alex Belli e Delia Duran, Gianmaria Antinolfi con Federica, Nicola Pisu, Manila Nazzaro e Carmen Russo.invitati però hanno dovuto rinunciare all’evento e a rivelare ilè stata proprio laal settimanale Chi. L’ex vippona ha spiegato che diversi vipponi non sono andati al suoa causa del Covid e dell’influenza. Discorso diverso per il testimone, Alfonso, che non è potuto andare a Roma per un impegno di lavoro importante, il conduttore però ha avvisato con più di una settimana di anticipo. “Se c’è qualcosa che mi ha ferito? Hanno scritto che ...

... Francescaha puntualizzato: 'Hanno scritto che alcuni invitati hanno snobbato il ... E non èche abbiamo scelto Giucas all'ultimo minuto. Lo abbiamo sempre sentito in questo anno post GF ... Alfonso Signorini ha spiegato il motivo per il quale non avrebbe partecipato al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Scopriamolo insieme. Francesca Cipriani nega di aver ricevuto un improvviso due di picche dal presentatore del Grande Fratello Vip, nominato tempo fa testimone del suo giorno più bello.