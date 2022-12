Caso Ronaldo | l’attaccante non ha preso parte all’allenamento con il Portogallo

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dopo essere partito dalla panchina nella partita contro la Svizzera, Cristianocontinua a far parlare di sé per un’altra decisione alquanto discutibile. Il CT portoghese Fernando Santos avrebbe indetto per la giornata di oggi due tipi di allenamento personalizzati: una in palestra esclusivamente per l’undici titolare di ieri sera e, invece, una seconda sul campo per chi, come neldi CR7, fosse entrato a gara in corso oppure rimasto direttamente seduto per tutti i 90 minuti.Salta Allenamentosalta l’allenamento con le riserve Secondo quanto riportato da ANSA, però,ex Manchester United avrebbe deciso di non prendereche gli sarebbe spettato, optando anche lui, ...