Casamicciola | resta confermata l’evacuazione in zona rossa

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Al momento “non vi sono le condizioni” per il rientro a casa delle circa mille persone allontanate venerdì scorso dalla ‘’ definita dopo la frana di. Lo ha detto il commissario straordinario Giovanni Legnini riferendo le risultanze dei controlli eseguiti da geologi e vigili del fuoco: l’ordinanza in vigore per ora non sarà revocata. Sarà prima necessaria una valutazione del rischio idrogeologico del contesto complessivo, la cui analisi è già in corso. Questi approfondimenti richiederanno una decina di giorni, “poi si spera daremo risposte definitive ai cittadini”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

