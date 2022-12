Brendan Fraser e le molestie subite | “Hanno rovinato la mia carriera”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)non ha dubbi: parlare in pubblico dellesessualiha fatto deragliare la sua. L’attore, noto per essere stato protagonista della trilogia de La Mummia, ha parlato della questione in una recente intervista con la CBS, riconoscendo che rendere pubbliche le sue accuse ha posto fine, per alcuni anni, alla suanel mondo del cinema. Alla domanda “Credi che la tuasarebbe stata diversa se non avessi reso pubblica la cosa?“, l’attore ha risposto così: “Beh, sì, perché c’è un sistema in atto che riguarda il potere. E fino a quel momento avevo giocato secondo le regole. E mi sono sentito come, OK, ora, improvvisamente, sono stato violato. Ed è andato troppo oltre. E non lo sopporterò più“. “Mi stava causando angoscia ...

Hunter, con un incredibile: un film sull'amore e su come le persone possano essere straordinarie. Poi di Laura Poitras, il documentario vincitore del Festival di Venezia 2022, che ...Sadie Sink ha ammesso in una recente intervista che non conosceva i film diprima di ottenere la parte in The Whale ( leggi la recensione ) . LEGGI - The Whale:loda la performance "mozzafiato" di Sadie Sink ' In tutta sincerità non avevo nessuno ... George Re della Giungla, Brendan Fraser seguì una dieta devastante: "Mi aveva mandato il cervello in pappa" Tornato meritatamente alla ribalta dopo anni di buio, Brendan Fraser ha parlato della dieta molto restrittiva seguita per il film del 1997 e di come gli avesse provocato gravi perdite di memoria.I due registi hanno rivissuto il trauma di quell'esperienza ma hanno espresso la loro felicità per Brendan Fraser, le cui chance da Oscar potrebbero essere utili. Erano passati due giorni dal ...