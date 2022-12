Ventenne italiano aggredito a Londra | è in coma

Un ragazzodi 25 anni, Marco Pannone originario di Fondi, è stato aggredito la notte tra venerdì e ... Ilè stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa ed è in coma.Un ragazzodi 25 anni, Marco Pannone originario di Fondi, è stato aggredito a Londra , fuori da un pub ... Ilè stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa ed è in ...Secondo i dati Inail i decessi per infortuni professionali sono in media tre al giorno. Raddoppiati i ventenni che hanno perso la vita: 20 nel 2022, erano stati 10 nel 2021. Ma denunce dimezzate dal 2 ...Un ragazzo italiano di 25 anni, Marco Pannone originario di Fondi, è stato aggredito la notte tra venerdì e sabato a Londra, fuori da un pub nella zona di Brixton, area sud della capitale. (ANSA) ...