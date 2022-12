Perché certe Nazionali non usano i colori della bandiera sulla maglia

Leggi su gqitalia

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ledi calcio sono un pezzostoria di un Paese. Con le sconfitte e le vittorie che s’intrecciano spesso nel tessuto sociale. Un ko sportivo, infatti, ha anche causato delle rivolte, in Brasile, la sconfitta nella finale del Campionato del Mondo del 1950 (quando al mitico stadio Maracanà fu l’Uruguay a trionfare) portò addirittura diversi suicidi. Un successo, invece, ha qualche volta scatenato entusiasmo e ha dato slancio ad un popolo: come accadde nel 1982 all’Italia di Enzo Bearzot, Paolo Rossi, Bruno Conti e tanti altri campioni. Gli Azzurri, partiti senza i favori del pronostico e dopo un inizio balbettante, furono fantastici. I successi sulledel Brasile, Argentina e Polonia li condussero dritti alla finale contro la Germania Ovest. Finì 3-1 per l’Italia, con il presidenteRepubblica ...