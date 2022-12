(Di martedì 6 dicembre 2022) Ennesima storia di violenza sulle donne, quella che è avvenuta a. Dopo lunghe indagini condotte dalla Polizia di Stato, è stato ferma un uomo nel Comune nettunense. Il soggetto da tempo compiva violenze sulla propria, alterato nei comportamenti da perenne utilizzo di bevande alcoliche e soprattutto sostanze stupefacenti. Una situazione che la donna, temendo per la propria vita, ha deciso di denunciare alla Polizia. La moglie picchiata aGli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio-, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Velletri, quale aggravamento della ...

Il Corriere della Città

Eraalla guida l'uomo coinvolto nell'incidente stradale in cui ha perso la vita Rocco Raso . La ... tutti e tre medicati all'ospedale Riuniti di Anzio e. Risultato positivo al test con l'...Ex benzinaio, ex macellaio da Italcarni a, giocava in serie D con l'Anziolavinio. Porta una ... con l'accusa di tentato omicidio : "Ma no, quale omicidio, era uno stranieroche mi ha ... Nettuno, ubriaco e drogato pesta di botte l’ex compagna: arrestato Siamo finalmente a dicembre, il che significa che al 2023 manca solo un mese, bambini delle stelle. È la stagione delle vacanze e questo mese è all’altezza di tutte le vostre aspettative scintillanti, ..."In riferimento all’articolo pubblicato oggi sul sito d’informazione online ilclandestinogiornale.it dal titolo “Interdetto l’esterno, disagi e proteste ...