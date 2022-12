Limbiate | morte dell’ambasciatore Attanasio | intitolazione di una scalinata a Roma

Il Notiziario

... agenzia dell'Onu, coinvolti nell'inchiesta legata alladell'ambasciatore italiano Luca ... Subito dopo la funzione, i due feretri tornano nei loro comuni di origine:, in Lombardia, e ...Sempre in Lombardia troviamo anche: il "Country dog" a(Mi), il "Bao - Miao Village" a ... La prima opzione è la cremazione : alladell'animale, deve essere consegnato al veterinario che, ... Ambasciatore Attanasio, una scalinata a Roma in sua memoria L'incidente dove l'operaio di Limbiate aveva perso la vita schiacciato da un cestello, era avvenuto in un'azienda di Cesano Maderno tre anni fa ...LIMBIATE – Per l’operaio di Limbiate morto tre anni fa per un incidente sul lavoro, ora sono state condannate due persone. Al tribunale di Monza si è infatti concluso il processo per ...