Inter | il tavolo dei rinnovi continua Due già out

Leggi su zon

(Di martedì 6 dicembre 2022) In casa nerazzurra gli occhi si sono puntati sul Mondiale in Qatar, con Lautaro, Brozovic, Dumfries e De Vrij osservati speciali. Ma le attenzioni di Marotta ed Ausilio non si concentrano solo sul campionato del mondo, anzi. Al momento ciò che concentra i dirigenti dell’sono le questioni relative aicontrattuali. Infatti alcuni dei giocatori più importanti della rosa di Simone Inzaghi hanno l’ingaggio in scadenza il prossimo giugno, e occorre porre rimedio prima di poterli perdere a zero. Su tutti, le attenzioni dei dirigenti è al momento concentrata su Milan Skriniar e Edin Dzeko, senza però scordarsi anche di Stefan De Vrij. Insieme a loro, anche Roberto Gagliardini, Samir Handanovic, Matteo Darmian, Danilo D’Ambrosio e tanti altri. Chi rinnova e chi no Partiamo dal più succulento, quel Milan Skriniar che tanto fa gola al PSG, ...