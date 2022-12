“Dovrei scegliere la strada della fecondazione assistita?”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Salve dottore! Ho 32 anni. Ho eseguito l’esame sul DNA assieme ad alcuni componenti del mio nucleo natale e mi hanno diagnosticato il rene policistico autosomico Dominante (ADPKD), malattia trasmessa inizialmente da mia nonna, poi da mia madre che, dopo anni di dialisi, ora è finalmente trapiantata! La mia domanda è questa: per una gravidanza, mi consiglierebbe un percorso di? Avrei bisogno di capire e approfondire alcuni aspetti a riguardo per poter intraprendere un percorso idoneo. La ringrazio per la cortese attenzione. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Gazzetta di Salerno

... possiamo finalmente dire addio ai percorsi obbligati eliberamente dove andare. La nona ... Secondo lei sarei un paladino della giustizia e per questofidarmi di una tizia che non si ...Inoltre, quello è un impegno cheaffrontare totalmente da sola e sono ancora precaria. Tra l'... Monolocali o camere In alcuni casi, però,di vivere da soli è una necessità . " ... Vorrei lavorare in Europa. Quale paese dovrei scegliere