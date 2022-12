Vigili del Fuoco | festeggiamenti per Santa Barbara nella caserma di Pescara

(Di lunedì 5 dicembre 2022)- Domenica 4 Dicembre tutto il personale del Comando provinciale di, ha festeggiato la “”, patrona del Corpo Nazionale deidel. La cerimonia ha avuto inizio in prima mattinata, presso la sede Centrale di viale Pindaro, con il doveroso omaggio ai caduti. Successivamente il Comandante, ing Centi, ha conferito le onorificenze al personale Vigile delin servizio e in congedo. La cerimonia è proseguita con la funzione religiosa in onore dellaPatrona, celebrata presso la Cattedrale di San Cetteo di, alla presenza delle autorità civili e militari. Successivamente, presso la Sede centrale del Comando in viale Pindaro, che per l’occasione ha nuovamente aperto le porte a familiari e ...

Poi l'arrivo di carabinieri,fuoco e dell'équipe medica"118". Stanno tutti bene i sei migranti recuperati questa notte (martedì 13 dicembre), intorno alle 4, in alta valle Stura , una ...Il rogo è partito da un macchinario. Non risultano coinvolte ... Vigili del fuoco in udienza privata dal Papa Il presidente di turno della rete istituzionale è stato eletto all’unanimità dal Consiglio dell’Unione del Chianti fiorentino ...Incendio in un bar di via Carmine, a Salerno. Il rogo è divampato questa mattina all'alba. Locale chiuso in via precauzionale ...