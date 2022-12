Selfie amari Salvini perde al Nord | la Lega esplode al Sud

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 5 dicembre 2022) In Lombardia il suo candidato ha perso ai congressi di Bergamo e Brescia, mentre il Comitato delbossiano fa sempre più proseliti. In Veneto congressi bloccati. A Sud panorama desolante: guerra tra bande in Calabria, scontri in Sicilia. In Campania il Carroccio sprofonda, in Basilicata viene commissariato