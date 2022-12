I bocciati di Sanremo 2023 | le scelte clamorose di Amadeus

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nel corso della diretta del Tg1 di ieri, domenica 4 dicembre,ha annunciato i nomi dei Big che entreranno a far parte della gara canora più famosa d’Italia. Parliamo, ovviamente, dii cui 22 nomi sono stati diffusi dallo stesso conduttore. Tra questi, pare che vi siano numerosi artisti ‘’ dal noto presentatore, mentre alla lista già diffusa si aggiungeranno altri sei concorrenti provenienti daGiovani. Dunque, la kermesse canora consta una lista che, a quanto pare, sembra essere stata molto apprezzata dagli affezionati del Festival e tra gli internauti che hanno commentato positivamente ledi. Intanto, lo stesso conduttore ha rivelato di aver ricevuto circa 300 brani, tra i quali ha selezionato gli artisti in gara. ...

L'entusiasmo per l'annuncio dei 22 Big in gara a2023 è tanta, ma c'è anche l'altra faccia della medaglia, quella dei grandi nomi esclusi ... gli Eiffel 65, mentre i rapperci sono Baby ......eccellenti da2023 , come svelato da AllMusicItalia . Avrebbero presentato brani per il Festival Annalisa , The Kolors, Sangiovanni e Antonino, fresco vincitore di Tale e Quale Show....Come una storia d’amore senza tempo, il rapporto tra i Jalisse e Sanremo non si interrompe. Nonostante il nuovo rifiuto della commissione artistica Rai e di Amadeus, che ha bocciato la loro ...Il duo vincitore di Sanremo ’97 incassa il ventiseiesimo rifiuto di fila e rilancia con un brano natalizio dal titolo auto-consolatorio: ...