Ftx e il culto dei fondatori nella Silicon Valley

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il fallimento dell'exchange mostra come nonostante i numerosi motivi di scetticismo verso le criptovalute, l'idea di un genio eccentrico che realizza cose straordinarie continua ad affascinarci

FIRSTonline

La testimonianza di un dipendente raccolta dal "Financial Times" ne spiega bene la forma mentis: "SBF era oggetto die di fedeltà assoluta. Tutti i e le dipendenti dierano ossessionati da ...La testimonianza di un dipendente raccolta dal "Financial Times" ne spiega bene la forma mentis: "SBF era oggetto die di fedeltà assoluta. Tutti i e le dipendenti dierano ossessionati da ... Criptovalute: ecco la cricca di FTX, i trentenni e le trentenni che hanno fatto l’impresa finita nel disa... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...