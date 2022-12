Eccellenze napoletane | il premio “Fatto a Napoli” va alla Union Security Spa

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Undedicato alle. Nello specifico, a quegli imprenditori che hanno saputo distinguersi nel corso degli anni superando anche difficoltà inaspettate come la crisi dovutapandemia da Covid. È il”, consegnato quest’oggiCamera di Commercionel corso di un evento che avrebbe dovuto tenersi pochi giorni fa poi però rimandato a seguito della tragedia che ha colpito l’isola di Ischia. Epresenza di rappresentanti di istituzioni e non solo, il prestigioso riconoscimento è andato ancheSpa, guidata dal Presidente Valerio Iovinella, ed è stato ritirato da Adelaide Iovinella, responsabile ...

... realizzato dall'azienda speciale dell'ente camerale, Si Impresa, che premia e valorizza leimprenditorialiche operano nel solco della tradizione ma che sono protese nel quadro ...... riconoscimento alleimprenditorialipromosso dalla Camera di commercio di Napoli giunto alla sua terza edizione. Tra le numerose mprese in rappresentanza di tutti i settori ...Mercoledì 6 dicembre c’è un evento particolarmente caro a Kilesa, brand partenopeo eccellenza del territorio, che celebra l’apertura del suo primo flagship store a Napoli. Gli ospiti saranno accolti i ...Un premio dedicato alle eccellenze napoletane. Nello specifico, a quegli imprenditori che hanno saputo distinguersi nel corso degli anni superando anche difficoltà inaspettate come la crisi dovuta all ...