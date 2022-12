Controlli Nas | scoperti 165 sanitari irregolari in ospedali e Rsa

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sono 165 le posizionisegnalate dai carabinieri del Nas ine Rsa durante ieffettuati da metà novembre in tutta Italia. 1.934 le strutturee ispezionate, 637 le imprese e le cooperative monitorate e oltre 11.600 tra medici, infermieri e altre professionie verificati. I Nas hanno segnalato complessivamente 205 persone, di cui 83 all’Autorità Giudiziaria e 122 a quella Amministrativa. Tra le numerosetà accertate, c'è la fornitura da parte di cooperative di medici con età anagrafica superiore ai 70 anni stabiliti da contratto, l'esercizio abusivo della professione ma anche l'impiego di figuree esterne collocate in attività lavorativa senza l'adeguata formazione sulla tutela della sicurezza nei luoghi di ...

