Avatar | Stephen Lang ha spiegato come il colonnello Quaritch farà ritorno nel sequel

- La via dell'acqua Titolo Originale:: The Way of Water Anno: 2022 Nazione: Stati Uniti Genere: fantascienza, avventura, azione ... Sam Worthington, Zoe Saldana,Lang, Giovanni ...- Pubblicità - La star diLang ha finalmente affrontato il tema del suo ritorno a sorpresa nei panni del malvagio Quaritch in: La via dell'acqua , offrendo una spiegazione su come il personaggio riesca a ...Stephen Lang ha deciso di anticipare qualche dettaglio interessante riguardo al ritorno del colonnello Miles Quaritch nel sequel di Avatar.Actor Stephen Lang has explained his character’s return in Avatar: The Way of Water, despite having been killed off at the end of the original. Lang played the nefarious Colonel Miles Quaritch in ...