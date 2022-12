(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic. - (Adnkronos) - L'Antitrust boccia il nuovo modello di remunerazione dei prelievi in circolarità da Atm con carte del circuito, perché "configurerebbe una restrizione dellaa danno dei consumatori". Lo comunica l'Autorità Garante dellae del Mercato che ha chiuso l'istruttoria relativa aldi modifica del modello di remunerazione dei prelievi in circolarità da Atm con carte del circuito, presentato dal consorzioS.p.A. Secondo l'attuale regime di remunerazione, ricorda l'Autorità, "la banca che ha emesso la carta utilizzata per il prelievo versa una commissione interbancaria all'istituto che è titolare dello sportello presso cui il prelievo avviene e può chiedere al proprio cliente una commissione. Il ...

**Antitrust: progetto Bancomat restringe concorrenza e danneggia consumatori** Al via a Nuova Delhi la Quinta settimana della concorrenza Ue-India per rafforzare la cooperazione. Tra il 5 e il 7 dicembre i funzionari della direzione generale per la concorrenza della Commissione ...Nuove commissioni Bancomat: secondo il Sole 24 ore, l'Antitrust boccia il progetto di Bancomat Spa per riformare il sistema di remunerazione del servizio di prelievo… Leggi ...