Verissimo | Ida Platano parla dell’amore per Alessandro Vicinanza | “Ero appesantita dalla mia storia passata | lui mi regala leggerezza!

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ospiti nello studio di, Ida. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin. Le emozioni di Ida: Io sentivo che più andavo avanti più sentivo delle sensazioni più forti. Anche se nella prima fase già le sentivo poi sono successe delle cose e nel frattempo che uscivo con lui continuavano ancora di più queste sensazioni, dove sentivo la mancanza. Lui era venuto su a trovarmi e dopo poche ore sono andata da lui a Salerno. Lo stesso giorno ho preso l’aereo e sono andata da lui talmente tanto mi mancava. La scelta è stata proprio veloce. Il racconto di: Io sono sceso per lei. Quando l’ho vista già da casa mi attraeva molto, mi piaceva molto. Non mi vergogno ...

I due ex volti de l trono over di Uomini e Donne ,Platano ed Alessandro Vicinanza , sono stati ospiti nella puntata odierna di. Uomini e Donne,Platano e Alessandro Vicinanza ospiti a: "Non rinnego nulla con Riccardo ma oggi c'è solo Alessandro" La coppia ha rilasciato la prima intervista televisiva ...Tanto che lui, come è stato ricordato a, era ormai propenso a chiudere. Su quel periodo Alessandro ha detto: Tuttavia Alessandro ha aggiunto che ogni volta che avevadi fronte e la ...A Verissimo Alessandro Vicinanza parla della sua malattia e dei mesi passati in ospedale Tra gli ospiti della puntata di Verissimo del 4 dicembre 2022, anche Alessandro Vicinanza e Ida Platano. La cop ...Alessandro Vicinanza, ex cavaliere di Uomini e Donne ha svelato cos’è che l’ha fatto innamorare di Ida Platano. E a proposito di ...