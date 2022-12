Schlein a Meloni | “Inutile avere una presidente del Consiglio donna se non aiuta le donne”

(Di domenica 4 dicembre 2022) “Non tutte le leadership femminili sono femministe, non ce ne facciamo niente di una premierche nonle altre, che non ne difende i diritti. Nella manovra si restringe opzionee si differenziano lesulla base dei figli”. Lo ha detto Ellya Roma, durante l’incontro ‘Parte da noi’. “Mi auguro chevoglia ritirare la querela a Saviano, non si possono colpire gli scrittori e le scrittrici”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...alla segreteria del Pd L'attacco al governo "Il governoha già dimostrato il suo volto" ha dichiarato sul palco, menzionando una legge di bilancio che ha definito "contro i poveri".ha ...... mentre "già ammicca al governo", ha affermatoaggiungendo che "non è sano" sostenere che "... "Se Giorgiavuole aiutare le donne - incalza dopo averla attaccata su opzione donna - perché ...Così Elly Schlein, annuncia la sua candidatura per la guida del Pd ... a partire dal loro corpo”. “Se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne – incalza dopo averla attaccata su opzione donna – perché ...Elly Schlein si è candidata ufficialmente alla segreteria del Pd. “Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiremo insieme questa candidatura e questo progetto per dimostrare che ...