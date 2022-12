Rudy Zerbi | chi è | età | carriera | vita privata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 dicembre 2022) Rodolfo, detto, è un critico musicale, conduttore radiofonico, produttore discografico, DJ e conduttore televisivo italiano assai noto al pubblico televisivo per la sua simpatia. Il suo esordio è stato nel mondo della musica, prima come disc jockey, poi come conduttore radiofonico e infine come produttore discografico. View this post onA post shared by(@) Chi èÈ nato il 3 febbraio del 1969 a Lodi e dopo il liceo linguistico si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza a Milano, anche se il suo vero amore resta la musica. Per quanto abbia fatto il disc jockey, il conduttore radiofonico e il produttore discografico, la sua notorietà si deve ...