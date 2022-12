Mondiali Qatar 2022 | quarti di finale | tabellone e accoppiamenti

(Di domenica 4 dicembre 2022) Sono rimaste in otto a giocarsi il trofeo aidi. Continuano le emozioni dopo gli ottavi di, e le vincitrici della prima sfida ad eliminazione diretta torneranno in campo per andare a caccia del pass per le semifinali e continuare il loro cammino verso la finalissima. Le partite valide per idiverranno disputate venerdì 9 e sabato 10 dicembre alle ore 16 e alle ore 20. Di seguito ilcompleto e gli. Le sfide verranno trasmesse sui canali Rai, che detiene i diritti del torneo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e gli approfondimenti di ogni match.DIVENERDI 9 DICEMBRE Ore ...

Commenta per primo Lionel Scaloni difende Lautaro Martinez. Il ct dell'Argentina ha dichiarato dopo la vittoria contro l'Australia agli ottavi di finale deiin: 'Lautaro ci ha salvato molte volte in passato e non è giusto criticarlo per una serata storta che capita a tutti, anche ai più grandi calciatori. Ha fatto tante buone cose per la ...Orange e Albiceleste rispettano le attese della vigilia e superano agevolmente Stati Uniti e Australia nei primi due ottavi di finale di2022. Venerdì 9 si affronteranno per accedere alle semifinali. Domani Francia - Polonia alle 16 e Inghilterra - Senegal alle 20.Si sono conclusi ieri i gironi di qualificazione per gli ottavi di finale ai 22simi Campionati Mondiali di calcio che si stanno disputando in Qatar. I Mondiali sono da sempre una grande attrattiva a l ...s’impone 2-1 e vola ai quarti di finale di Qatar 2022, dove affronterà l’Olanda. All’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan decidono le reti di Lionel Messi, che diventa il miglior marcatore della storia ...