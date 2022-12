Kiev | ' 9 400 civili uccisi 461 bambini sotto i bombardamenti russi'

...che il destino degli armamenti che arrivano in Ucraina non è sotto il controllo del governo di,... in totale l'acquisto sarebbe dovuto essere di 200 fucili con munizioni egranate. Riguardo ..."Secondo la polizia nazionale, più di 9.civili sono stati uccisi e quasi 6.800 sono rimasti feriti. Sfortunatamente, tra loro ci sono anche dei bambini: dall' invasione russa dell'Ucraina ne ...Più di 9.400 civili sono già stati uccisi dai bombardamenti russi. Lo ha riferito Yevhen Yenin, viceministro agli affari interni ucraino, riferisce Ukrinform. «Secondo la polizia nazionale, più di ...Le manifestazioni in contemporanea sabato pomeriggio. I neofascisti partiti da piazzale Cadorna. Gli antagonisti dileggiano Meloni e La Russa: carica delle forze dell'ordine per impedire il contatto t ...