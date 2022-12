Juve | due giocatori hanno rivelato ai pm messaggi di Chiellini | ecco chi sono

... non ha esitato a confessare di non avere corrisposto peranni gli stipendi a qualche ... Sono in 12 a essere indagati, il presidente e tuto il CdA della, il gioiello della dinastia. La ...L'eliminazione di Serbia e Uruguay restituisce gli unicigiocatori "mondiali" a Sarri . ... si era fatto male a Torino contro la, ha giocato le tre partite con la Serbia stringendo i denti. ...La Juventus pensa al futuro. Oltre alle questioni legali relative alle accuse sull’operato della dirigenza, il club continua ad occuparsi della questione campo. E lo fa andando a blindare due elementi ...12.10 - LE FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Raina; Savona, Riccio, Muharemovic, Barbieri; Iocolano, Barrenechea, Palumbo; Compagnon, Cudrig, Sekulov. Allenatore: ...