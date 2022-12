Inter | per comprare serve vendere | Dumfries non varrà mai più di adesso

Commentaprimo Mediante il sito ufficiale del club, l'ha diramato la lista dei calciatori convocatiil ritiro di Malta. PORTIERI: Handanovic, Cordaz, Brazao, Botis. DIFENSORI: Skriniar, Acerbi, ...Commentaprimo In una lunga intervista concessa a Sport Jot Down, l'ex attaccante dell', Diego Milito, svela un retroscena di mercato. Mourinho voleva portarti a Madrid 'Sì, ne abbiamo parlato. Gli ...L’Inter è volata a Malta per proseguire la preparazione in vista del ritorno degli impegni ufficiali, con il primo appuntamento fissato per mercoledì 4 gennaio 2023 a San Siro contro il Napoli. La ...Per l’attaccante francese, dunque, campo libero per il Napoli, ma anche per le altre squadre interessate come l’Inter e il Milan. Thuram ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e a gennaio sarà ...