Incidente di caccia | 75enne finisce in ospedale

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSavignano Irpino (AV) –di. È accaduto questa mattina nelle campagne di Savignano Irpino. Il malcapitato,del posto, stava nel proprio terreno quando è stato ferito da un colpo di fucile sparato da untore che non ha esitato ad allertare i soccorsi. L’anziano, trasportato dal 118 all’“Frangipane”, è stato ricoverato con prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

