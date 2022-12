(Di domenica 4 dicembre 2022) Fuga vera peril. Il norvegese si ritrova da solo in testa nel particolare evento inserito nel calendario del PGA Tour: -8 il suo score di giornata, ma poteva avere un margine di vantaggio ancora più ampio senza due bogey a “compensare” dieci birdie. Per lui, comunque, -13 e ipoteca sul bis. Segue a tre colpi Scottie Scheffler, il candidato a provarci per il numero 1 dell’OWGR (ma soltanto temporaneamente): il suo -6 lo lascia a tre colpi di distanza, ma anche con due di vantaggio sulla coppia di terzi formata da Justin Thomas e Cameron Young., DPTour 2023: Thriston Lawrence conserva la vetta del South African Open. Edoardo ...

Decimi Tony Finau , l'inglese Matt Fitzpatrick e lo spagnolo Jon Rahm , pari con il par. A seguirli, tredicesimi, il sudcoreano Sungjae Im e Sam Burns a +1, mentre è 15° a +2 Kevin Kisner . Da qui in ...+2 infine per il norvegeseHovland. Foto: LiveMedia Golf: Viktor Hovland scappa via dopo il terzo giro dell'Hero World Challenge 2022 PGA TOUR. Norrmannen Viktor Hovland försöker att försvara sin seger i Hero World Challenge från ifjol, och hittills lyckas han bra. Hovland leder efter två utmanande, blåsiga dagar på fem under par, ...Grande equilibrio alle Bahamas dove, dopo il primo giro dell'Hero World Challenge, torneo non ufficiale del PGA Tour, sono quattro i leader: il norvegese Viktor Hovland (campione in carica), l'america ...