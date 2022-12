Bruno Pizzul racconta Pelè | «Come sostenuto da un filo invisibile» – VIDEO

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il commento dial leggendario gol dicontro l’Italia nella finale di Messico 1970, dove O Rey era volato più in alto di tutti Mentre tutto il mondo del pallone è in ansia per le condizioni di salute di, tra bolletini molto gravi e rassicurazioni, riprendiamo una dichiarazione disu uno dei gol più celebri della storia realizzati da O Rey: quello all’Italia nella finale di Messico 1970. «In effetti è stato un gol in cui ha dato impressione, sembra una frase fatta, di avere una cui appendersi per restare su in alto quella frazione di secondo in più. Un gol molto bello che ci ha fatto un po’ male al cuore. Quando fece quel gol alla Svezia a 17 anni, con quel pallonetto, fece una prodezza pari al ...

LaVoce del popolo

