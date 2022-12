Arillo re di Napoli | gol in rovesciata e Feldi Eboli battuta nel derby

L'oro delladi futsal è uno scugnizzo della Nazionale di nome Attilio, che decide un derby spettacolare da grande ex, con una doppietta da urlo, con tanto di gol in rovesciata che manda in delirio ...L'INTERVISTA A RAFINHA:FUTSAL - SANDRO ABATE 6 - 0 (0 - 0 p.t.)FUTSAL: Ganho, F. Perugino,, Rafinha, Mancha, De Luca, Franzese, Honorio, De Simone, A. Perugino, Mateus, ...E in campo: con un grande protagonista, Attilio Arillo, l’oro di Napoli. CHE DERBY! - Il derby ad alta quota fra la capolista azzurra e un’ottima Feldi Eboli entrata nei sedici top team d’Europa, non ...Il Napoli Futsal stravince il derby contro la Sandro Abate. I partenopei segnano un 6-0 finale, terminano a fine gara con la porta inviolata.