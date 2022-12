Ambrosino | il Napoli deve intervenire | situazione assurda al Como

Leggi su napolipiu

(Di domenica 4 dicembre 2022) Giuseppeha giocato zero minuti con ilin Serie B, ilpensa di riportare a casa il suo talento. Votato miglior attaccante dello scorso campionato Primavera, Giuseppesta vivendo un momento poco felice al. Il giovane attaccante classe 2003 era andato in prestito in Serie B, convinto di poter ritagliare il suo spazio in una squadra che partiva con grandi ambizioni. Società straniera, la presenza nella dirigenza di Henry, l’arrivo di Fabregas nella rosa di Moreno Longo facevano ben sperare. Invece ilattualmente si trova al penultimo posto in classifica. Nonostante tuttoalnon ha giocato nemmeno un minuto, spesso non è stato nemmeno convocato. Unaveramente ...